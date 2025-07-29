Силы ПВО за ночь сбили 74 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 22 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Калужской, два — над Смоленской, еще один — над Ленинградской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области при ударе дрона погиб мирный житель. Кроме того, произошел пожар на железнодорожной станции. В результате была нарушена работа контактной сети на станции Сальск, повреждены два поезда. В Смоленской и Ленинградской областях обошлось без жертв и последствий на земле.