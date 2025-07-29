В Ярославской области готовится новая волна сокращений чиновников

В Ярославской области ожидается новая волна сокращений работников органов местного самоуправления (МСУ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники, близкие к региональной и муниципальной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Сокращения связаны с реформой 2024-2025 годов, которая ликвидировала двухуровневую систему МСУ в Ярославской области. Администрации поселений были объединены с администрациями районов, их работники не были сокращены, а перешли в объединенные органы муниципальных округов. Штатная численность новых органов МСУ будет пересмотрена. По словам источника, новую структуру администраций округов готовят в правительстве области, она будет представлена в ближайшее время.

В региональном правительстве «Ъ-Ярославль» не назвали конкретные цифры сокращений, но подтвердили, что реформа продолжается.

«Сейчас идет следующий этап — формирование единых администраций. Полный переход к новой системе завершится к 2026 году. Ранее полномочия были разделены между районными и поселенческими уровнями. Теперь в каждом округе будет действовать единая администрация. Это упростит структуру управления, повысит оперативность и эффективность решений»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным регионального омбудсмена Сергея Бабуркина, в Ярославской области за два последних года сократили более 4 тыс. государственных и муниципальных служащих.

Антон Голицын