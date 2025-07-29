В Ярославской области стало больше отравлений алкоголем

Ярославской области за 2024 год зафиксирован рост случаев отравления алкоголем, большинство из которых закончились смертью. Об этом говорится в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии региона. За год зарегистрирован 151 случай, из которых 147 оказались летальными. В Роспотребнадзоре отметили, что этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основной причиной отравлений стал этиловый спирт. Зарегистрировано 142 случая, из которых 139 закончились смертью. Также зафиксировано семь случаев отравления метанолом, все с летальным исходом. В целом, отравления химическими веществами в прошлом году составили 262 случая, из которых 246 были смертельными. На втором месте по числу отравлений — наркотические вещества (72 случая), а на третьем — лекарственные препараты (12 случаев).

Анализ социальных групп показал, что наибольшее число отравлений зафиксировано среди безработных — 126 случаев (48%). На втором месте — лица с неопределенным социальным положением (94 случая, 35,8%). Пенсионеры составляют 24 случая (9,1%), работающее население — 12 случаев (4,5%). Школьники и учащиеся профессионально-технических училищ, техникумов и вузов зафиксированы в четырех случаях (по 1,5%).

Антон Голицын