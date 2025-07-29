Силы ПВО сбили один беспилотник в Ленинградской области

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Вскоре после уничтожения БПЛА на территории юго-западных районов области был отменен режим беспилотной опасности, он действовал чуть более 40 минут. В тот момент господин Дрозденко предупреждал местных жителей о возможных сбоях в работе мобильного интернета.