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Красноярский губернатор объяснил отсутствие интернета мерами безопасности

Красноярский губернатор Михаил Котюков объяснил отсутствие мобильного интернета на части территории края соображениями безопасности. Мобильный интернет отсутствует в Красноярске четвертые сутки.

Михаил Котюков

Михаил Котюков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Михаил Котюков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз»,— заявил господин Котюков. По его словам, аналогичные мероприятия проходят и в других российских регионах.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за проблем с интернетом власти Красноярска намерены запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах.

Валерий Лавский

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