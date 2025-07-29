Красноярский губернатор объяснил отсутствие интернета мерами безопасности

Красноярский губернатор Михаил Котюков объяснил отсутствие мобильного интернета на части территории края соображениями безопасности. Мобильный интернет отсутствует в Красноярске четвертые сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз»,— заявил господин Котюков. По его словам, аналогичные мероприятия проходят и в других российских регионах.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за проблем с интернетом власти Красноярска намерены запустить бесплатный Wi-Fi в общественных местах.

Валерий Лавский