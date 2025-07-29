Число самовыдвиженцев на выборах в новосибирское заксобрание сократилось до двух

Только двое самовыдвиженцев к настоящему времени сохраняют возможность участвовать в выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально из 214 выдвинутых в одномандатных округах кандидатов самовыдвиженцев оказалось только восемь. Пять из них указаны как утратившие этот статус. В их числе, замдиректора Института политики и технологий Михаил Большов, самозанятая, депутат райсовета Новосибирского района Татьяна Сазонова и самозанятая Дарья Шапран в округе №37, а также директор ООО «Группа компаний “Север”» Вячеслав Илюхин и гендиректор ООО «Столицасибстрой» Артем Перепечай в округе №24.

Согласно ГАС «Выборы», отказано в регистрации экс-депутату заксобрания, директору по социальному и инновационному развитию компании ООО «Новосибирская служба спасения» Олегу Сметанину, планировавшему баллотироваться в округе №30. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в облизбиркоме, он не представил в избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации.

Статус выдвинутого кандидата из числа самовыдвиженцев сохраняют только главврач Городской клинической больницы №1 Сергей Дорофеев в округе №38 и директор Фонда содействия образованию Андрей Везнер в округе №32.

В состав парламента Новосибирской области избираются 76 депутатов, из них 38 — в одномандатных округах, еще 38 — по партийным спискам.

Валерий Лавский