Замглавы МИДа Грушко заявил о немыслимых расходах НАТО на оборону

НАТО тратит немыслимые деньги на оборону, и эти расходы могут только увеличиться. Такое мнение высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

«Сегодня сумма военных бюджетов стран НАТО составляет $154 млрд. Суммарные военные расходы европейских членов альянса — $456 млрд»,— рассказал господин Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог». Он напомнил и о целевых 5% ВВП, которые альянс намерен выделять на оборону. Если НАТО приблизится к этому показателю, то расходы достигнут триллиона, убежден дипломат.

Александр Грушко добавил, что деятельность НАТО и Евросоюза направлена на создание «системы безопасности» не вместе с Россией или без ней. Рассматривается лишь вариант «против России», уточнил замглавы МИДа.

В конце июня страны--члены НАТО выпустили заявление, в котором подтвердили намерение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Участники блока пообещали выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП будет направлено на защиту критически важной инфраструктуры, инновации и укрепление оборонно-промышленного комплекса. Также члены альянса планируют расширить промышленное сотрудничество, чтобы устранить торговые барьеры в сфере обороны.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».