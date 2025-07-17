ВМС Йемена спасли российского моряка с сухогруза Eternity C в Красном море

Военно-морские силы Йемена спасли российского моряка Алексея Галактионова с потопленного в Красном море сухогруза Eternity C. Судно подбило йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), в результате чего россиян получил ранение. Сейчас он проходит лечение и идет на поправку, рассказали «РИА Новости» в МИД правительства хуситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HOUTHI MEDIA CENTER / Handout / Reuters Фото: HOUTHI MEDIA CENTER / Handout / Reuters

«Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа... Сейчас его состояние здоровья заметно улучшилось»,— сообщил агентству источник в МИДе.

По данным Reuters, десять членов экипажа Eternity C числились пропавшими без вести. Еще десять моряков удалось спасли после атаки хуситов. Четыре человека погибли. Всего на судне находились 23 человека.

Сухогруз под флагом Либерии был атакован с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет 7 июля. Через два дня судно затонуло. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.