Дурова допрашивали в суде Парижа почти десять часов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул здание парижского суда около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Допрос длился почти десять часов, пишут «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

Издание сообщает, что господина Дурова допрашивали два доследственных судьи. После выхода из зала суда бизнесмен отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро уехал на автомобиле. Детали допроса неизвестны.

Это был третий допрос господина Дурова с момента его задержания во Франции в августе 2024 года. Павлу Дурову предъявлены обвинения по 17 уголовным статьям. В том числе — изготовление детской порнографии, торговля наркотиками и отмывание денег.

В марте бизнесмену впервые разрешили покинуть Францию для визита в ОАЭ. Аналогичную возможность ему предоставляли в конце июня.

Подробнее об обвинении — в материале «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».