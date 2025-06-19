Le Monde: Дурову разрешат покинуть Францию для поездки в Дубай на две недели

Апелляционный суд Парижа разрешит основателю Telegram Павлу Дурову покинуть Францию на срок до 14 дней исключительно для поездки в Дубай. Об этом пишет издание Le Monde. Запрет на выезд из страны будет снят 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

О планируемой поездке бизнесмен должен сообщить судье. Остальные требования суда останутся без изменений. Один из адвокатов господина Дурова Дэвид-Оливье Камински считает, что поддержание столь строгого судебного надзора было необоснованным и бессмысленным, поэтому суд принял такое решение. В вышедшем 18 июня интервью в Le Point Павел Дуров назвал запрет на выезд из страны «безумием» и сказал, что его наказывают таким образом уже на этом этапе следствия.

Основателя Telegram задержали в Париже в августе 2024 года. Позже Павла Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог в размере €5 млн. В марте ему впервые с начала следствия разрешили покинуть Францию для визита в ОАЭ.

Павлу Дурову предъявлены обвинения по 17 уголовным статьям. Среди них — изготовление детской порнографии, торговля наркотиками и отмывание денег. В следующий раз господин Дуров должен встретиться с судьей в июле.

Подробности — в материале «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Екатерина Отрашкевич