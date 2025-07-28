В Ярославле произошла погоня со стрельбой

В Ярославле рано утром 28 июля произошла погоня с применением оружия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Около 03:35 на Ленинградском проспекте сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ-2107, но водитель проигнорировал их требования. Началась погоня, в ходе которой полицейские через громкоговоритель неоднократно требовали остановиться.

Водитель создавал аварийные ситуации и нарушал правила дорожного движения. Для остановки автомобиля полицейские вынуждены были использовать огнестрельное оружие, сделав предупредительные выстрелы и стреляя по колесам. В результате автомобиль удалось остановить.

Задержанным оказался 21-летний житель Ярославского района, который был пьяным и не имел прав на управление транспортными средствами. В его отношении составили несколько административных материалов, включая статьи 12.25 и 19.3 КоАП РФ. Ему назначено 10 суток административного ареста за вождение в состоянии опьянения и 12 суток за неповиновение полиции. Автомобиль помещен на стоянку, пострадавших нет.

Антон Голицын