В Абинске обезвреживают упавший на федеральную трассу беспилотник

В Абинске взрывотехники обезвреживают упавший беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Абинского района Илья Биушкин. Дрон упал на федеральную трассу А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» (объездная дорога города) сегодня утром. В связи с этим автомобильное движение на участке временно перекрыто, автотранспорт перенаправлен через город Абинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Просим сохранять спокойствие и терпение. Угрозы для жизни населения не имеется. На месте работают все оперативные службы, ситуация на контроле»,— написал глава района.

Днем 28 июля на черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность. Уведомление поступило около 15:42 по мск через мобильное приложение МЧС России.

Наталья Решетняк