Bloomberg: США разместили в Британии ядерное оружие в качестве сигнала для России

Ядерное оружие, перевезенное с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Великобритании, может быть сигналом для России о приверженности президента США Дональда Трампа европейской безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков. Это первое размещение авиабомб B61-12 США в Англии с 2008 года.

«Это авансовый платеж, который позволит НАТО продолжить работу по усилению сдерживающей стратегии»,— сказал старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк. По его словам, такой шаг со стороны США покажет России, что Штаты не намерены сокращать ядерный потенциал в Европе.

Информация о размещении американского оружия в Великобритании появилась во второй половине июля. Точное количество доставленных на базу Лейкенхит авиабомб не уточнялось. Власти США и Великобритании никак не комментировали эту информацию. Сегодня в Шотландии прошли переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Подробнее — в материале «Хорошо развернутое старое».