Путин и Лукашенко планируют договориться о встрече

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют договориться о встрече, чтобы лично обсудить вопросы двусторонней и международной политики. Об этом пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз»,— сказала пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт уточнила, что у президентов двух стран «всегда есть что обсудить». По ее словам, на повестке встречи будут вопросы отношений двух стран, а также ситуация в мире. Также пресс-секретарь подтвердила телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, произошедший накануне. В последний раз президенты двух стран встречались в конце июня на саммите ЕАЭС в Минске.

Подробнее о последней встрече — в материале «Холодильная обстановка».