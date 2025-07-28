СМИ: Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в воскресенье провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». В Кремле о разговоре лидеров не сообщали.

«Первый (Александр Лукашенко. — "Ъ") вчера говорил с (Владимиром. — "Ъ") Путиным по телефону»,— говорится в посте.

Отмечается, что перед встречей в Минске с губернатором Тюменской области Александром Моором белорусский лидер передал послу России в Белоруссии Борису Грызлову «привет от (Владимира. — "Ъ") Путина».

Анастасия Домбицкая