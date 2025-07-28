Архыз запустит зимнюю канатную дорогу летом

Курорт Архыз 1 августа откроет две новые экотропы протяженностью 8 км на Северном склоне и впервые запустит зимнюю канатную дорогу «Аполлон» в летний период. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курорт Архыз Фото: Курорт Архыз

Маршруты «Дуккинская» и «По горному хребту Габулу-чат» стартуют с верхней станции канатной дороги на высоте 2840 м над уровнем моря. После открытия общая протяженность экотроп курорта превысит 52 км.

Тропа по хребту Габулу-чат длиной 1,3 км ведет к смотровой площадке на высоте 3030 м. Туристы увидят панораму на 360 градусов со скалой Горячева, долиной реки Темир-Кулак и самой высокой горой Архызского района — Пшиш высотой 3790 м.

Дуккинская тропа протяженностью 7 километров соединяет верхнюю станцию с кемпингом на реке Дукка. Маршрут проходит через четыре природные зоны — от альпийской до темнохвойной тайги. Туристы смогут увидеть эндемичный рододендрон кавказский, занесенный в Красную книгу.

«Реализация новых экотроп в самом сердце Карачаево-Черкесии — это важный шаг в развитии экотуризма республики и сохранении природного наследия Архыза»,— заявил генеральный директор управляющей компании Роман Киранчук.

Курорт Архыз включает две туристические деревни, девять канатных дорог и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт принял миллионного туриста, в 2025-м ожидает свыше 1,2 млн гостей.

Тат Гаспарян