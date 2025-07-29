На строительство школы в Советском районе Казани направят 1,6 млрд рублей

На постройку школы в ЖК «Лето» в Советском районе Казани направят более 1,6 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Школа будет рассчитана на 1224 места. Компания-подрядчик должна будет провести земляные, фасадные и отделочные работы, обустроить кровлю и установить подъемно-транспортное оборудование.

Заказчик — «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства на строительство школы выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана. Работы на объекте планируют завершить до 1 декабря 2025 года. При этом контракт истекает 16 января 2026 года.

Строительство школы в ЖК «Лето» началось в феврале этого года. В марте прокуратура Татарстана выявила нарушения в действиях заказчика во время определения подрядной организации.

Диана Соловьёва