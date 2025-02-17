В Казани начали строить школу на 1224 места в ЖК «Лето»

В жилом комплексе «Лето» Советского района Казани началось строительство новой школы на 1224 учащихся. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Школа строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Это будет третье учебное заведение в новом микрорайоне, где планируется проживание около 30 тыс. человек.

Четырехэтажное здание площадью 24,6 тыс. кв. м будет включать два спортивных зала, два бассейна, актовый зал и столовую на 612 мест. На данный момент завершена разработка котлована, ведется забивка свай и устройство фундамента башенного крана.

«Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными. Это цель, к которой мы последовательно движемся», — отметил Ильсур Метшин.

В пресс-службе мэрии отметили, что за последние 11 лет в Казани построено 29 школ, что является рекордным показателем среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

В прошлом году в городе открылись три новые школы почти на 4 тыс. мест, а также были созданы два детских технопарка «Кванториум». Кроме того, семь школ города оснастили вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием.

Анар Зейналов