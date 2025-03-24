В Казани выявили нарушение в процедуре строительства школы в ЖК «Лето»

При строительстве новой школы в жилом комплексе «Лето» в Советском районе Казани выявили нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Во время анализа единой информационной системы в сфере закупок и публикаций в СМИ выяснилось, что школа начала строиться до завершения процедуры определения подрядчика строительства.

Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало действия главного инвестиционно-строительного управления республики неправомерными. Возбуждено дело об административных правонарушениях.

К строительству школы на 1224 места в ЖК «Лето» в Казани приступили 17 февраля 2025 года. В здании площадью более 24 тыс. кв. м планируется разместить два спортивных зала, два бассейна, актовый зал и столовую на 612 мест.

Дарья Сайфиева