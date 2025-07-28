Почти 1 млн кв. м нового жилья вывели на рынок Петербурга с начала года

По итогам шести месяцев текущего года на рынок Санкт-Петербурга было выведено 997 тыс. кв. м новой жилой недвижимости, что в 1,6 раза превышает суммарный объем первичного спроса за полугодие. За аналогичный период прошлого года в городе на Неве ввели 770 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании Nikoliers, впервые за длительный период доля новых проектов в суммарном объеме выведенной за полугодие площади в Петербурге превысила объем пополнения корпусами и очередями уже реализующихся проектов, достигнув 54%. С начала года в городе стартовали продажи в 25 новых ЖК и были выведены новые корпуса и очереди в 16 уже реализующихся проектов.

Лидерами по объему нового предложения стали Невский (20%), Пушкинский и Московский (по 13%) районы города. По сравнению с I полугодием 2024-го темп продаж снизился на 38%, поскольку ранее накопленный спрос был максимально реализован в преддверии завершения и модификации льготных программ, отмечают эксперты рынка. Также, если сравнивать первое полугодие 2025 со вторым полугодием 2024 года, то спрос снизился всего на 16%. При этом во II квартале 2025-го динамика реализации выросла на 8% относительно I квартала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам первого полугодия 2025 года Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов с самыми компактными квартирами в новостройках — их средняя площадь осталась на уровне прошлого года и составила 39,6 кв. м.

Андрей Цедрик