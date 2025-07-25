Петербург стал регионом с самыми маленькими квартирами в новостройках

По итогам первого полугодия 2025 года Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов с самыми компактными квартирами в новостройках — их средняя площадь осталась на уровне прошлого года и составила 39,6 кв. м. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На втором месте расположилась Ленинградская область со средней площадью жилья в новостройках в 41,7 кв. м. В целом по стране за шесть месяцев показатель вырос с 46, 7 кв. м — до 47,6 кв. м.

По средней цене на первичном рынке город на Неве занял четвертое место с показателем 11,3 млн рублей, уступив Москве (25,6 млн руб.), Сочи (20,9 млн руб.) и Казани (12,3 млн рублей).

Также Петербург вошел пятерку регионов по количеству зарегистрированных сделок по ДДУ — за полгода их заключили 14,6 тыс. Первые места заняли Москва (38,2 тыс. сделок) и Московская область (21,7 тыс.), а четвертое и пятое — Свердловская область (9,6 тыс.) и Краснодарский край (9,2 тыс. сделок).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге вырос на 15%.

Артемий Чулков