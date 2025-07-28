Инфляция на Кубани замедлилась до 9,9% за год

В июне цены в Краснодарском крае выросли на 0,2% по сравнению с маем, сообщает Южное главное управление Центрального банка РФ. Рост замедлился относительно предыдущего месяца, когда показатель составлял 0,4%. Причиной стало увеличение предложения ряда товаров и снижение спроса на некоторые услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продовольственные товары показали разнонаправленную динамику. Яйца дешевеют шестой месяц подряд благодаря росту производства по стране. Существенно снизились цены на овощи: капуста подешевела почти на 24%, картофель — более чем на 11%. Помидоры и огурцы также продолжили дешеветь. Снижение связано с увеличением сбора тепличных овощей на Кубани и поступлением нового урожая открытого грунта.

В то же время подорожали мясные полуфабрикаты и колбасы из-за роста затрат производителей на сырье, упаковку и оплату труда.

Электроника, включая телевизоры, компьютеры и смартфоны, продолжила дешеветь. Основной причиной стало охлаждение спроса: в условиях высоких ставок по кредитам и депозитам потребители предпочитают сберегать средства. Укрепление рубля также способствовало снижению цен на импортные товары.

Одновременно подорожали инструменты, оборудование и строительные материалы из-за традиционно высокого спроса в теплый период.

Наибольший рост показали цены на отдых в санаториях и пансионатах, а также услуги пассажирского транспорта. Эксперты связывают это с сезонным фактором — летними отпусками. Однако спрос оказался слабее прошлых лет: турпоток в регион сократился из-за неблагоприятной погоды и ограничений на пляжный отдых на ряде курортов.

Годовая инфляция на Кубани снизилась до 9,9%, но остается высокой как в крае, так и по стране в целом (9,4%). Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% в 2026 году, что потребует длительного сохранения высоких ставок в экономике.

Лия Пацан