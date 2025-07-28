В Воронеже снова ищут подрядчика для строительства Дома анимации за 653 млн

Министерство строительства Воронежской области во второй раз объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства Дома анимации на улице Куколкина в облцентре. Начальная цена контракта выросла с 595,4 млн до 652,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облправительстве рассказали, что архитектурный облик здания «будет напоминать глыбу льда». Предусмотрено пять надземных этажей и один подземный. Внутри планируют разместить демонстрационный зал, просмотровую, магазин сувенирной продукции, амфитеатр в центральном атриуме, а также офисные и общественные пространства. Планируемая площадь здания — 8,5 тыс. кв. м. Проектом в нем предусмотрены 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 1 октября 2027 года. Гарантия на объект составит пять лет.

Заявки на участие в торгах подаются до 13 августа. Итоги подведут 18 августа.

Предыдущий конкурс на строительство Дома анимации в облцентре не состоялся в феврале, так как на него никто не заявился.

Изначально строительство Дома анимации за 300 млн руб. инициировала анимационная студия «Воронеж». Она провела конкурс на лучший проект в 2019 году. В 2020-м был заложен первый камень, однако работы так и не начались. В конце 2022 года воронежские власти решили вложить в этот проект бюджетные средства. Тогда источник «Ъ-Черноземье» в отрасли говорил, что сумма в 300 млн на строительство уже неактуальна.

В 2023 году контракт на проектирование Дома анимации за 10,9 млн руб. получила местная компания «Совтехэко», известная новогодним оформлением площади Ленина в облцентре за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов