Запрещенное ИГ взяло на себя ответственность за атаку на церковь в ДР Конго

Группировка «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в РФ) организовала атаку на церковь в Демократической республике (ДР) Конго, передает Reuters со ссылкой на сообщение группировки в Telegram-канале.

Теракт произошел накануне в поселке Команда на северо-востоке страны. Боевики ворвались в католическую церковь во время вечерней службы и начали стрелять в прихожан. Кроме того, они подожгли несколько жилых домов и магазинов. Власти поселка сообщили о 38 убитых, еще 15 человек ранены, несколько мирных жителей пропали без вести.