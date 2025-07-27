В ДР Конго боевики убили 34 человека во время службы в католической церкви

Боевики экстремистского «Альянса демократических сил» (АДС) напали на поселок Команда, провинция Итури в восточной части Демократической Республики (ДР) Конго. Погибли по меньшей мере 34 человека, сообщил Associated Press (AP) лидер местной общины Дьедонне Дурантабо.

«Тела жертв все еще находятся на месте трагедии, и волонтеры готовятся захоронить их в братской могиле, которую мы готовим на территории католической церкви»,— сказал в комментарии AP Дьедонне Дурантабо. По его словам, боевики ворвались в церковь во время вечерней службы в районе часа ночи. Они также подожгли некоторые дома и общественные здания в поселке.

Радиостанция Okapi сообщала о 43 погибших мирных жителях включая тех, кто был на службе в церкви, передает ТАСС. Сейчас в провинции Конголезские правительственные части и армейские подразделения Уганды ищут боевиков АДС.