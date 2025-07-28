Президент Египта публично призвал Трампа сделать все для завершения войны в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с настоятельным призывом приложить все усилия для того, чтобы завершить войну в секторе Газа. В телеобращении египетский лидер назвал господина Трампа «тем, кто способен остановить войну, доставить помощь и положить конец этим страданиям».

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«Я обращаюсь с этим специальным посланием к президенту Трампу: пожалуйста, приложите все усилия, чтобы положить конец этой войне и разрешить поступление гуманитарной помощи»,— сказал господин ас-Сиси в телевизионном обращении (цитата по Reuters).

Египет выступает посредником в мирных переговорах между Израилем и «Хамасом». В субботу египетский государственный телеканал Al Qahera News TV сообщил, что Египет направил грузовики с гуманитарной помощью на контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Израиль в минувшие выходные возобновил воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и объявил о послаблениях для дальнейших поставок. Речь идет о введении десятичасовых ежедневных пауз в боевых действиях, а также об открытии безопасных маршрутов для конвоев ООН и других международных организаций.

Подробнее о гуманитарной политике Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Израильская армия берет паузы».

Анастасия Домбицкая