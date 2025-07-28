Годовая инфляция замедлилась в июне в Ярославской области

Годовая инфляция в Ярославской области замедлилась до 9,64% после 10,48% в мае. Об этом сообщили в ярославском отделениии Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уровень инфляции в регионе оказался выше общероссийского показателя в 9,40%. В июне 2025 года цены почти не изменились, снизившись на 0,04% по сравнению с маем, согласно данным Росстата. Цены на непродовольственные товары и услуги снизились, а стоимость продовольствия незначительно выросла. За последние 12 месяцев продовольствие подорожало больше всего. Услуги за год прибавили в цене больше, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары — меньше.

Основные причины замедления роста цен — укрепление рубля и снижение спроса на некоторые виды техники и услуг. Банк России планирует вернуть инфляцию к 4% к 2026 году и удерживать ее на этом уровне.