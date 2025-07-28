Доходы бюджета Ярославской области сократились в первом полугодии

Доходы бюджета Ярославской области за первое полугодие 2025 года составили 57,8 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (59,2 млрд) на 1,4 млрд руб. Отчет об исполнении бюджета опубликовало правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли на 1,1 млрд руб. и составили 48,7 млрд руб. (47,6 млрд руб. годом ранее). Безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации сократились на 1,7 млрд руб. и составили 8,9 млрд руб. (10,6 млрд руб. в прошлом году).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аналогичная ситуация сложилась в первом полугодии и с бюджетом Ярославля. Также в первом полугодии вырос и государственный долг региона.