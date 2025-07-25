Госдолг Ярославской области вырос в первом полугодии

Государственный долг Ярославской области за первое полугодие 2025 года вырос на 3,9 млрд руб. — с 55 до 58,9 млрд руб. Данные об этом содержатся в материалах Министерства финансов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В структуре долга, по данным Минфина на 1 июля, наибольшую долю занимают бюджетные кредиты (43 млрд), затем идут кредиты кредитных организаций (10 млрд) и ценные бумаги (5,9 млрд).

По объему заимствований бюджета Ярославская область занимает третью позицию в Центральном федеральном округе. Первое место у Московской области (206,9 млрд), второе — у Москвы (167,4 млрд).

Антон Голицын