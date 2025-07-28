Доходы бюджета Ярославля сократились в первом полугодии

Доходы бюджета Ярославля за шесть месяцев 2025 года составили 11,5 млрд руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года (12,4 млрд) на 0,86 млрд руб. Отчет об исполнении бюджета опубликовала мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

За первое полугодие получено 38,7% доходов от годового плана. В 2024 году уровень исполнения составлял 44,1%.

Собственные доходы бюджета выросли и составили 5,6 млрд руб. (4,9 млрд руб. годом ранее). Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов сократились до 5,9 млрд руб. (7,4 млрд руб. в прошлом году).

Антон Голицын