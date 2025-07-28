Минобороны ФРГ «приняло к сведению» слова Путина об оснащении ВМФ

Глава Минобороны ФРГ Кеннет Хармс «принял к сведению» слова президента Владимира Путина об оснащении Военно-морского флота (ВМФ) России передовой техникой. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами, передает ТАСС.

Господин Хармс также заявил, что Германия также работает над усилением Военно-морских сил (ВМС) страны. По его словам, ФРГ в ближайшее время снабдит свои войска новыми фрегатами и корветами.

27 июля Владимир Путин сообщил, что Россия планирует продолжать модернизацию Военно-морского флота и улучшать боевую подготовку личного состава. Об этом он заявил во время проверки учений «Июльский шторм» по видеоконференции.