Хоккеист Владимир Ткачев продолжит карьеру в «Металлурге»

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил двухлетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В июле омский «Авангард», воспитанником которого является Ткачев, расторг с хоккеистом контракт, рассчитанный до конца мая 2030 года. СМИ сообщали, что главный тренер команды канадец Ги Буше «поставил ультиматум» руководству команды: он готов продолжить работу «только в случае, если российский форвард покинет клуб».

Владимиру Ткачеву 29 лет. На протяжении трех последних сезонов форвард представлял «Авангард». Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за петербургский СКА, владивостокский «Адмирал» и уфимский «Салават Юлаев». Всего в КХЛ он провел 470 матчей, в которых набрал 389 очков (120 голов+369 результативных передач).

Таисия Орлова