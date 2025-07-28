Разведка Ирана отчиталась о предотвращенных за время войны с Израилем покушениях

Спецслужбы Ирана предотвратили покушения на 35 высокопоставленных чиновников и представителей вооруженных сил в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом говорится в заявлении министерства разведки исламской республики по итогам ирано-израильского конфликта, текст которого опубликовало агентство Tasnim. По данным иранских спецслужб, в планы «Моссада» также входила организация массовых беспорядков в Тегеране после удара по тюрьме Эвин.

«Выявлены и нейтрализованы террористические планы режима, направленные на мученическую смерть 23 официальных лиц страны во время 12-дневной войны, и 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, которые, с божьей милостью, привели к предотвращению убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников»,— говорится в заявлении министерства разведки (цитата по Tasnim).

Разведка сообщила, что в ходе операции были выявлены боевики, которые готовились осуществить нападение на Иран. В частности, речь идет о:

50 террористах внутри страны (арестованы иранскими службами);

300 иностранных террористах, которые, по утверждению Тегерана, находились на базе недалеко от юго-восточной границы страны, ожидая въезда на территорию Ирана (въезд был предотвращен);

150 боевиках, дислоцированных в Сирии (приняты превентивные меры);

неназванной группировке, дислоцированной за западной границе страны (арестованы агенты и уничтожены склады с оружием);

неназванных вооруженных группировках в Иракском Курдистане (приняты меры по сдерживанию).

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, целью которой названо уничтожение иранской ядерной программы. В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к боевым действиям и ударили по иранским ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».

Анастасия Домбицкая