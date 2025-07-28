Кикшеринг Ростова тестирует льготы для аккуратных водителей

Кикшеринговые компании Ростова-на-Дону запустили пилотный проект рейтинговой системы для водителей самокатов. Пользователи с высокими оценками получают привилегии: освобождение от внесения депозита и возможность ездить со скоростью до 25 км/ч. Для новичков и нарушителей действует ограничение в 20 км/ч. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По сведениям, предоставленным «Ъ-Ростов», рейтинг каждого аккаунта отображается в мобильном приложении. Персонализированные настройки и технология оценки направлены на сокращение числа нарушителей ПДД. Система ранжирования может измениться после завершения тестового периода.

«Компании активно препятствуют использованию самокатов несовершеннолетними. Сервисы «Юрент», Woosh и «Яндекс Go» блокируют пользователей младше 16 лет через систему идентификации. Данные о возрасте передаются в зашифрованном виде при регистрации. Подросткам 16-17 лет доступна езда со скоростью максимум 18-20 км/ч. За использование аккаунта детьми до 16 лет владелец получает штраф 30 тыс. руб. и бессрочную блокировку», — пояснили в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

Выявление нарушителей происходит через совместные рейды межведомственных групп администрации, консультантов по безопасности сервисов и при помощи горожан. Жители могут подать жалобу через специальный чат-бот или обратиться к операторам кикшеринга, приложив фотографию с номером устройства, временем и местом нарушения.

Валентина Любашенко