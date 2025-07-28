Россияне Колесников и Лифинцев вышли в финал ЧМ на дистанции 100 метров на спине
Пловцы Климент Колесников и Мирон Лифинцев пробились в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 100 м на спине. Турнир проходит в Сингапуре, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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В своем полуфинальном заплыве Колесников (52,26 секунды) и Лифинцев (52,57) заняли первое и третье места соответственно. В общем зачете они заняли вторую и восьмую позиции. Финал пройдет во вторник.
В финальный заплыв на 100 м брассом вышла россиянка Евгения Чикунова. В полуфинале она стала четвертой, преодолев дистанцию за 1 минуту 5,97 секунды. Комплект медалей также будет разыгран во вторник.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.