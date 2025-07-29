Слишком дорогая фотография

На фоне роста количества споров о защите прав на изображения владельцы сайтов, включая СМИ, сообщают об активизации так называемых фототроллей. Речь идет о лицах, массово подающих иски о взыскании возмещения за якобы неправомерное использование фотографий, сначала размещенных на фотостоке, а затем удаленных оттуда. При этом в судах владельцам интернет-ресурсов зачастую не удается доказать, что изображение использовалось законно. Тема добралась до Госдумы, где на совещании ИТ-комитета представители креативной индустрии жаловались на «юридический экстремизм». «Ъ-Review» разбирался, к каким схемам для взыскания компенсаций прибегают истцы, что решают суды и как добросовестным компаниям можно минимизировать свои риски привлечения к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В российских судах растет количество споров, связанных с нарушением прав на фотографии, причем в подавляющем большинстве иски о взыскании компенсации за неправомерное использование изображения удовлетворяются. Об увеличении на 40% числа таких дел сообщали в прошлом году в RTM Group, объясняя тенденцию развитием сервисов автоматического поиска (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года). Большую часть средств, по подсчетам аналитиков, суды взыскали по инициативе «специализированных компаний».

В этом году тема привлекла внимание парламентариев. 23 июня после совещания с представителями медиаотрасли председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский рассказал о случаях «юридического экстремизма» со стороны организаций, специализирующихся на защите исключительных прав. В своем Telegram-канале депутат написал, что речь шла об исках за «якобы неправомерное использование изображений». По его словам, претензии получают не только редакции СМИ, но и госорганы, образовательные учреждения и представители всех отраслей бизнеса. В ряде случаев, отметил парламентарий, «выявленные авторы не имели никакой связи с фирмами, которые судятся», но практика все равно «такова, что большую часть дел СМИ проигрывают». Господин Боярский пообещал обратиться в правоохранительные органы, поскольку увидел «в этой схеме признаки мошенничества».

Также председатель ИТ-комитета привел оценку, по которой «через эту схему прошли сотни миллионов рублей, вынужденно выплаченных за 8 тыс. дел».

Проблема с так называемыми фототроллями действительно существует, подтверждают опрошенные «Ъ-Review» юристы. В частности, советник практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ALUMNI Partners Антон Нефедьев рассказывает, «что на рынке присутствуют компании, модель деятельности которых состоит в том, что они заключают договоры доверительного управления произведениями с авторами, подавая от их имени иски к лицам, которые используют такие произведения без согласия».

Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева уточняет, что фототролли обычно используют «автоматизированный мониторинг сайтов с помощью специализированных сервисов, что позволяет находить массовые случаи использования изображений».

«Формируется системный подход, превращающий защиту авторских прав в настоящую бизнес-модель»,— замечает она.

Схема с фотостоками

Одна из самых распространенных схем злоупотреблений связана с фотостоками — ресурсами, которые позволяют использовать изображение в том числе под открытую лицензию, то есть бесплатно. Работает это так, объясняет партнер и патентный поверенный юрфирмы Amond & Smith Антон Сыров: «Автор размещает изображение на каком-либо сайте, который создает у пользователя впечатление, что использование изображений с этого ресурса правомерно. Далее пользователь публикует изображение у себя на сайте и через некоторое время получает претензию от автора или от его представителей (фототроллей). В последующем выясняется, что с ресурса, откуда взято изображение, оно удалено автором либо такой ресурс на самом деле вообще не предоставляет прав на использование изображения». Советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев подтверждает, что

фототролли «ищут фотографов, чьи работы представлены на стоковых сервисах, и предлагают им заключить договор доверительного управления».

А после «передачи прав фото могут удаляться из открытого доступа», отмечает он.

Господин Сыров приводит пример из судебной практики. В сентябре 2024 года ООО «Агентство по защите прав фотографов “Пейзаж”» подало иск к ООО «Родина-Тур», которое разместило на своем сайте изображение Останкинской телебашни. Ответчик утверждал, что нашел картинку в фотостоке Shutterstock, но «истец специально удалил фото с него, чтобы незаконно обогатиться за счет турфирм», а «фотограф сам обрезал информацию об авторстве и удалил водяные знаки со своей фотографии», приводится позиция ответчика в судебном решении. Однако Арбитражный суд Владимирской области в мае 2025 года отверг эти доводы и указал, что «само по себе обращение с иском» не может являться злоупотреблением. В итоге ООО «Родина-Тур» обязали выплатить агентству компенсацию в размере 20 тыс. руб.

Еще одно схожее разбирательство обнаружил «Ъ-Review» в картотеке арбитражных дел. В октябре 2022 года ООО «Восьмая заповедь» начало судебный процесс о взыскании компенсации в размере 225 тыс. руб. с АО «Аргументы и факты». Ответчик тоже утверждал, что взял фотографию с сайта Shutterstock, с которым у СМИ заключен договор. Но отбиться от претензий «Аргументам и фактам» не удалось, так как все инстанции вплоть до суда по интеллектуальным правам не увидели убедительных доказательств, которые подтверждали бы «законные основания для использования объекта авторского права». Требуемая компенсация была взыскана со СМИ в полном объеме.

Проблемы доказывания

Доказать злоупотребление истца очень сложно, поскольку просто заявить о нем недостаточно — необходимо предъявить объективные и достоверные доказательства. «Очень важно оценивать, насколько детально оформлены отношения пользователя с фотобанком и может ли фотобанк подтвердить факт размещения изображения правообладателем у себя на определенную дату»,— говорит партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов, уточняя, что именно ответчик должен доказать правомерность использования. Поэтому, если владелец интернет-ресурса уже опубликовал изображение, но не зафиксировал источник его происхождения, в случае поступления претензии создается «практически безвыходная ситуация», предупреждает господин Суворов.

Впрочем, есть редкие случаи, когда ответчику все же удалось доказать злоупотребление со стороны истца.

Константин Суворов приводит в пример дело ООО «Восьмая заповедь» против Сретенского монастыря и Сретенской духовной академии. Из судебных актов по этому делу следует, что в августе 2021 года компания потребовала от религиозной организации компенсацию за нарушение авторских прав из-за публикации «фотографических произведений» на сайте семинарии. Однако ответчикам удалось доказать, что спорное изображение изначально было размещено с указанием авторства в новостной статье, которая «освещала миссионерскую деятельность РПЦ» в учебных целях, то есть в пределах свободного использования.

Затем семинария удалила произведение с сайта вместе с текстом, но в архиве оно по технической ошибке осталось, из-за чего истец смог найти проиндексированное поисковыми системами фото без указания авторства, хотя рядовой пользователь, воспользовавшись сайтом, отыскать изображение не смог бы. В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу, сославшись в том числе на злоупотребление правом с его стороны, согласно ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Решение устояло в апелляции и затем в суде по интеллектуальным правам.

Вместе с тем Антон Сыров не исключает, что агентства, которые массово подают иски к владельцам сайтов, могут делать это «без злого умысла». К тому же «крупнейшие фотобанки обычно щепетильно подходят к размещению изображений и заключают договоры с авторами, по которым имеют право предоставлять лицензии от их имени», указывает Константин Суворов.

Поэтому часто проблема заключается в том, что владельцы сайтов просто не знают, что права на изображения, выложенные на различных ресурсах в интернете, могут кому-то принадлежать, говорит господин Сыров.

Превентивные меры

Учитывая судебную практику, Кристина Тимофеева советует владельцам сайтов «использовать только изображения с четко подтвержденной лицензией — с платных фотостоков или проверенных бесплатных ресурсов (например, Unsplash, Pixabay), обязательно сохраняя доказательства». Кроме того, следует проверять любое найденное в интернете фото через обратный поиск (Google Images, TinEye), чтобы установить источник и лицензию. «Важно вести учет всех используемых изображений: откуда они взяты, на каких условиях, кто их загрузил»,— продолжает госпожа Тимофеева. Для этого, по ее словам, «лучше всего разработать внутренние правила и обучить команду безопасному обращению с визуальным контентом». Антон Сыров рекомендует делать скриншоты сайта-источника с указанием даты и времени их создания, а также адреса страницы. А на случай удаления изображения господин Сыров советует использовать некоммерческий онлайн-архив Wayback Machine или другой аналогичный сервис.

Крупные компании обычно заключают договоры с креативными агентствами, которые специализируются на подборке контента и оформлении сайтов, рассказывает Антон Нефедьев. В обязанности таких агентств, поясняет он, обычно «входит обеспечение законности использования контента на сайте». В такой модели, по словам господина Нефедьева, «риск предъявления претензий перекладывается на агентство как лицо, ответственное за очистку контента от претензий».

Цель и длительность использования

Несмотря на то что шансы защититься от претензий фототроллей без надежных доказательств правомерного использования невелики, юристы дают ряд советов, которые могут помочь владельцу сайта выиграть в споре или хотя бы снизить размер компенсации. Артем Евсеев отмечает, что «в случае поступления претензии важно быстро удалить спорное изображение, зафиксировать это действие и попытаться подтвердить исходный источник».

Дело в том, что на расчет возмещения может влиять длительность нарушения.

В споре по иску ООО «Правое дело» к Союзу журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, замечает Антон Сыров, ответчику удалось добиться снижения суммы компенсации до 476,2 руб. Суд учел, что истец зафиксировал лишь «один день использования фотографии на сайте», следует из судебного акта, с которым ознакомился «Ъ-Review».

Кроме того, «можно попытаться договориться или самостоятельно выплатить минимальную компенсацию до поступления иска в суд», говорит Константин Суворов. Господин Евсеев рекомендует ориентироваться на сумму 20–30 тыс. руб. за каждое нарушение, поскольку «на практике суды редко выносят решения о выплате компенсации в больших размерах».

Еще одна стратегия, которая подходит в том числе для СМИ,— ссылаться на «использование фотографии в пределах, предусмотренных нормами о свободном использовании, а именно нормами о допустимости цитирования произведений», добавляет Антон Нефедьев. Однако владельцу сайта необходимо соблюсти четыре условия. Во-первых, есть ограничения по целям: они должны быть информационными, научными, учебными или культурными. Второе и третье условия — обязательно указать автора и источник заимствования. И наконец, важен объем цитирования, он должен оправдываться его целью.

В этом контексте господин Нефедьев указывает на дело по иску «Восьмой заповеди», требовавшей 50 тыс. руб. компенсации с ООО СБС. Компании-ответчику удалось доказать, что изображение в статье о Мурманском грузовом порте использовалось в информационных целях. Суд по интеллектуальным правам учел, что разрешение и размер фотографии позволяли читателям «информационного раздела сайта составить впечатление о новости», а в правом нижнем углу изображения располагались «имя автора и ссылка на источник заимствования». «Спорная фотография процитирована ответчиком, так как она напрямую связана с размещенным в статье текстом, изъятие ее из статьи неминуемо скажется на ее информационной (содержательной) составляющей. При этом сопровождавший фотографию текст статьи носит информационно-аналитический, новостной характер»,— заключил суд, отклоняя требования истца.

Ян Назаренко