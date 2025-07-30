Игры поверили в сказку

Российский рынок видеоигр в последние годы переживает перерождение: разработчики ищут новые сюжеты, которые зачастую сопряжены с продвижением национальных, культурных и исторических ценностей. Такие игры чаще всего получают господдержку от институтов развития. В ближайшее время рынок ждет такие игры, как «Гардарики», «Земский собор», «Командиры бездорожья», «Кындыкан», «Царевна» и другие. «Ъ-Review» оценил перспективы российских проектов, их востребованность и особенности конкуренции с зарубежными видеоигровыми студиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господдержка независимого отечественного контента набирает обороты, и речь идет не только о видео, кино и сериалах, но и видеоиграх. В июне АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) завершила очередной конкурс по созданию национального контента, в рамках которого поддержку получили сразу 13 видеоигр. В их числе есть и новые проекты, и игры-продолжения различных жанров. Размер субсидий не раскрывается, однако ранее ИРИ заявлял, что на поддержку игр в 2025 году планируется выделить до 2 млрд руб.

Все эти проекты объединяет то, что в основе лежат различные национальные сюжеты: от сказок и легенд до текущих исторических событий.

Например, в их числе «Гардарики» — многопользовательская игра, действие которой разворачивается в исторических декорациях Древней Руси. Другой пример — «Кындыкан», приключенческая игра про культурные традиции коренных малочисленных народов севера Якутии. Из проектов, которые приближены к новейшей истории, поддержан «Спецназ: Воин России» — шутер от первого лица с реалистичным современным сеттингом, где игрок выступает в роли офицера спецназа РФ, участвуя в операциях против террористов в конфликтах XXI века. Есть в числе победителей конкурса и стратегия в реальном времени — «Передний край: ZOV».

В конкурсах участвуют как небольшие студии, так и крупные игровые проекты. Последним желательно иметь прототип или демоверсию. Для инди-игр допустимо подать на отбор демоверсию объемом до 20% финального продукта. Раньше трехлетний цикл разработки был своеобразной точкой отсечения для крупных проектов, однако зачастую для создания масштабного проекта требуется значительно больше времени, поэтому ИРИ изменил условия и начал в пилотном режиме поэтапно финансировать проекты, где срок разработки составляет пять-шесть лет. Софинансирование от института может покрывать от 30% до 50% стоимости проекта.

«Российский геймдев (GameDev, от английского “games development” — “разработка игр”.— “Ъ”) только в начале своего пути, пока выйти на высокие коммерческие показатели непросто, поэтому внимание и поддержка со стороны властей сейчас крайне важны.

Помимо возможности получить субсидии, которые частично могут покрыть разработку проектов, на игровую индустрию распространили преференции, которые получает вся IT-отрасль»,— напоминают в видеоигровой студии «Сайберия Нова» (игры «Смута», «Земский собор»).

Сейчас в числе мер поддержки IT-отрасли, уточняют в компании, пониженная ставка 5% по налогу на прибыль, льготы по страховым взносам (сниженные с 30% до 7,6%), освобождение операций по передаче прав на ПО от НДС, региональные ставки УСН и многое другое. Среди получателей льгот — резиденты особых экономических зон, малый бизнес, в том числе малые технологические компании. Участникам рынка также доступны вычеты НДС по маркетинговым услугам при экспорте.

Национальные сюжеты

Игры, вышедшие в прошлые годы при поддержке ИРИ, были скачаны порядка 6,7 млн раз. В топ-игр для ПК в том числе вошли: историческая «Смута» и учебные приложения на ее основе, научно-фантастическая RPG «Сатурн», военная стратегия «Передний край», футуристическая тактика «Спарта 2035» о российских добровольцах в Африке, историческая стратегия о периоде наполеоновских войн «Боевой приказ: Денис Давыдов», одиночная пошаговая тактическая стратегия с детективным сюжетом «ССР: Враг из будущего» и др. «В целом такие результаты говорят о том, что у отечественных геймеров нет предвзятого отношения к отечественным проектам и они востребованы»,— отмечают в ИРИ.

В последние годы многие российские студии разработки начали создавать контент, используя мифологию, сюжеты сказок и исторических событий, отмечает представитель студии «Сайберия Нова» и добавляет, что, опираясь на российскую культуру, «можно делать много интересных проектов, тем более что в каждом регионе есть свои исторические события и персонажи».

«В числе проектов, которые сейчас в работе, также “Командиры бездорожья” (гонки, ралли на грузовиках по просторам России), “Царевна” (балетный слэшер в славянской тематике). Некоторые игры, в частности научно-фантастическое приключение «Сатурн», уже получили продолжение. При достойной реализации здесь открываются хорошие перспективы, причем не только в рамках российского рынка»,— полагают в «Сайберии Нова».

Востребованность проектов подтверждается в первую очередь ростом рынка, убеждены в студии. По итогам 2024 года он достиг $2,3 млрд, по оценке ADV Game.

Во «ВЦИОМ Консалтинге» отмечают, что 21–22% россиян активно играют в видеоигры, при этом отечественные проекты становятся все более востребованными. «Если говорить про наш проект "Смута", на сегодняшний день скачано уже более 1,2 млн копий прошлой игры»,— добавляют в студии.

В этом году «Сайберия Нова» планирует выпустить новую игру «Земский собор», которая финансировалась преимущественно на средства от продажи первой игры (см. “Ъ” от 10 июля). «В новом проекте мы решили сделать акцент на казачество и его роль в исторических событиях. Дело в том, что сейчас достаточно много студий делают игры про истории воинов, самураев — они крайне востребованы, но при этом популярных игр про казачество почти нет, особенно в жанре приключенческого экшена»,— рассказал креативный директор студии Сергей Русских. В основе «Земского собора» лежат исторические события — приход к власти династии Романовых, но при этом разработчики используют прием «ненадежного рассказчика»: прохождение игры от лица главного героя казака Кирши. «История столкнула лбами русских бояр и польских аристократов, и даже британских агентов»,— добавляет господин Русских.

Высокая конкуренция

Уход зарубежных дистрибуторов игр и студий, с одной стороны, позволил российским разработчикам активнее привлекать аудиторию, но с другой — дал зеленый свет другим игрокам рынка. Сейчас российским студиям приходится конкурировать с азиатскими студиями видеоигр, которые начали активно наращивать инвестиции в продвижение своих продуктов в России.

При этом китайские разработчики игр могут позволить себе агрессивную экспансию в Россию с учетом их оборотов на «домашнем» рынке.

Так, по прогнозу Statista, в 2025 году выручка на игровом рынке Китая достигнет $137,78 млрд., к тому же Китай стабильно входит в топ-3 стран по доходам на рынке геймдева.

Основная причина такой активности китайских разработчиков на рынке РФ — высокая прибыльность российского рынка, считают в «Сайберии Нова»: «Уход значительной части зарубежных рекламных бюджетов создал уникальные возможности по недорогому привлечению аудитории, а появление российских площадок упростило доступ к ней».

В RuStore, где сейчас больше всего вкладываются в продвижение азиатские разработчики, им приходится конкурировать только с российскими проектами, которые занимают почти весь топ-20 игр, говорит независимый эксперт игровой индустрии, член ассоциации АПРИОРИ Олег Доброштан. Он напоминает, что основной объем доходов с игр — именно внутриигровые покупки.

Российский рынок сейчас не интересен для западных разработчиков, так как российские пользователи не могут делать внутриигровые покупки в зарубежных магазинах приложений, уточняют в пресс-службе разработчика Astrum Entertainment. «В Китае же огромное количество разработчиков игр, и, конечно, они ищут различные пути для расширения аудитории своих продуктов. Наши пользователи готовы совершать покупки, а отсутствие конкуренции со стороны западных компаний снижает стоимость привлечения игроков, поэтому наш рынок перспективен для изданий локализованных китайских игр»,— объясняют в компании.

Однако рост экспансии китайских разработчиков, несомненно, будет усиливать конкуренцию с локальными игроками и приведет к повышению стоимости продвижения игр, признают в Astrum Entertainment: «Это значит, что новым играм от российских разработчиков будет сложнее выйти на рынок и окупить вложения в разработку».

Андрей Иванов