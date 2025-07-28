В санатории «Обуховский» произошла вспышка коронавируса среди детей

В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (Свердловская область) зарегистрировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди отдыхающих детей в возрасте 10-15 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, отбирают пробы для лабораторных исследований и оценивают соблюдение требований санитарного законодательства.

Санаторию выдано предписание о проведении дезинфекции. В отрядах, где были зарегистрированы случаи заболевания, введены карантинные меры и организован отдельный прием пищи. Массовые мероприятия в санатории отменены. За контактными детьми и взрослыми наблюдают медики. Новых случаев заболевания не выявлено.

В связи с ситуацией, смена в санатории окончена досрочно — 28 июля. Ситуация находится на контроле.

Ранее из поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Анапу, госпитализировали 14 детей. По итогам обследования у детей выявлен норовирус 2 генотипа.

Полина Щуцкая