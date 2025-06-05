Из поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Анапу, госпитализировали 14 детей

После прибытия поезда из Екатеринбурга в Анапу все дети, которые ехали в составе организованной группы, были направлены в городскую детскую больницу для осмотра. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам обследования у 14 детей выявлен норовирус 2 генотипа. Они оставлены под наблюдением в стационаре. Остальные дети направлены в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение.

По данным регионального минздрава, все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, находятся в удовлетворительном состоянии. «Состояние детей в Лискинской больнице Воронежской области с положительной динамикой, готовятся к выписке и будут доставлены в лагерь. Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии»,— сообщили в пресс-службе министерства.

Во время поездки на отдых в Анапу дети пожаловались на самочувствие. Сопровождавшие их педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы. Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.

Полина Щуцкая