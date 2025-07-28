Губернатор рассказал о программе чествования «Локомотива»

В Ярославле 3 августа пройдет масштабный праздник в честь победы хоккейного клуба «Локомотив» в Кубке Гагарина, приуроченный ко Дню железнодорожника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Мероприятие организовано при поддержке ОАО «РЖД», генерального спонсора клуба. На Советской площади откроется фан-зона с интерактивными развлечениями и розыгрышами клубной атрибутики. Центральным моментом праздника станет чемпионский парад. Хоккеисты с Кубком Гагарина на автобусах проедут по улицам города. Маршрут начнется от «Арены-2000» и завершится на Советской площади, где хоккеисты встретятся с болельщиками.

Вечером в «Арене-2000» состоится торжественный вечер с мультимедийным шоу, посвященным успешному сезону клуба. Ожидается, что мероприятие соберет несколько тыс. зрителей. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. Праздник завершится концертом с участием известного музыкального исполнителя.

Антон Голицын