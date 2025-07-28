Германия считает, что сделка с США поспособствует энергобезопасности Европы

Правительство ФРГ приветствует торговую сделку между ЕС и США. В Германии считают, что она будет способствовать обеспечению энергобезопасности Европы. Об этом сообщил заместитель официального представителя кабмина Себастиан Хилле.

«В принципе, мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера... И теперь речь идёт о том, чтобы проработать детали»,— сказал представитель на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что у Европы есть намерение стать независимой от поставок энергоресурсов из России. «И в этом контексте торговля с США будет способствовать энергетической безопасности в Европе,— отметил он. — Это часть соглашения, достигнутого вчера Еврокомиссией и американским президентом».

В воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что приветствует соглашение между ЕС и США. По его словам, договоренности позволили «предотвратить торговый конфликт, который мог бы серьезно ударить по экспортно-ориентированной экономике Германии».

27 июля США и Евросоюз заключили рамочное торговое соглашение. Оно предполагает переход ЕС с российских энергоносителей на американские СПГ и ядерное топливо. По словам Дональда Трампа, пункт о закупке американских энергоносителей подразумевает поставки в Евросоюз на сумму около $750 млрд. Договоренности также предполагают тарифы на европейские поставки в США в 15%. Эта ставка применяется к большинству секторов, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Также достигнута договоренность о нулевых тарифах на товары стратегической значимости. Например, на самолеты, их комплектующие, некоторые химикаты, лекарства, сельхозпродукцию и важнейшее сырье.

Подробнее о новой сделке Трампа — в материале «Торговая война закрывает второй фронт».

Анастасия Домбицкая