Российские пловцы остались без медалей по итогам финальных заплывов ЧМ

28 июля в плавательном сегменте чемпионата мира по водным видам спорта прошли первые индивидуальные финалы с участием российских спортсменов, выступающих на турнире в нейтральном статусе. Россияне не смогли завоевать медали.

По итогам заплыва на 100 м брассом Кирилл Пригода стал четвертым (59,01 секунды), однако его результат был аннулирован за нарушение правил прохождения дистанции. Первое место занял китаец Цинь Хайян (58,23). Вторым стал итальянец Николо Мартиненги (58,58). Денис Петрашов из Киргизии завоевал бронзовую медаль (58,88). Россиянин Данил Семьянинов занял восьмое место (59,55).

Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место на дистанции 100 м баттерфляем. Она показала результат 56,53 секунды. Золотую медаль завоевала американка Гретхен Уолш (54,73), серебряную — бельгийка Рос Ваноттердейк (55,84), бронзовую — австралийка Александрия Перкинс (56,33).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре. Он завершится 3 августа.

Таисия Орлова