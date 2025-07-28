Интерес к свердловским туркомпаниям вырос на 51% в 2024 году

В Свердловской области в 2024 году туристические организации обслужили 404,6 тыс. человек, что на 51,5% больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество организаций, занимающихся туристской деятельностью, увеличилось на 14,3% и составило 519. Большинство из них занимались турагентской деятельностью (91,5%).

В целом, россияне стали чаще ездить в туры по стране. Их число выросло на 25,2% и составило 201,1 тыс. человек. За рубеж было реализовано 91,6 тыс. турпакетов, что на 13,1% меньше, чем по России. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция (46,1%), Египет (15,5%) и Объединенные Арабские Эмираты (13,1%). Среди направлений внутреннего туризма лидировали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Ранее турпоток в Свердловскую область за 11 месяцев 2024 года превысил 3 млн туристов.

Полина Щуцкая