СК проверяет исчезновение 17-летней школьницы в Ставропольском крае

Следственный комитет России по Ставропольскому краю проводит проверку по факту исчезновения 17-летней Альбины Дрягиной, которая 26 июля ушла из дома в селе Грушевском Александровского округа и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Пропавшая имеет рост 150 см, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней была черная футболка, темные спортивные штаны и белые кроссовки.

Дело ведет Александровский межрайонный следственный отдел. Граждан, располагающих информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по адресу: село Александровское, улица Блинова, дом 1е, либо сообщить по телефону (886557) 2-63-55. Также можно позвонить в полицию по номерам 02, 102 или 123.

Тат Гаспарян