«Спартак» согласовал трансфер Жедсона Фернандеша за рекордные для клуба €25 млн

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш перейдет в московский «Спартак» из стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X.

По информации источника, сумма сделки составит € 20 млн, еще € 5 млн будут выплачены в виде бонусов. Трансфер может стать самым дорогим в истории «Спартака». Текущий рекорд столичной команды принадлежит переходу тринидадского форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа в феврале 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, сумма сделки составила €18,7 млн. Газета «Спорт-Экспресс» сообщает, что «Спартак» предлагает Жедсону Фернандешу четырехлетний контракт.

Жедсону Фернандешу 26 лет. Он является воспитанником португальской «Бенфики», выступал за английский «Тоттенхем». Футболист представляет «Бешикташ» с июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами. В 2024 году в составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Таисия Орлова