Кремль анонсировал международный телефонный разговор в графике Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

«В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор»,— сказал господин Песков журналистам.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ», отметил, что в графике президента нет разговора с лидером Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, который в пятницу сообщил о планах провести разговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. С кем именно намерен провести беседу российский лидер, в Кремле не уточнили.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение недели может провести разговоры с коллегами, чтобы обсудить возможность проведения их саммита в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней страны договорились об обмене не только военнопленных, но и гражданских лиц. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Подробнее о новом шаге к урегулированию российско-украинского конфликта — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая