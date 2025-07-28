Глава ДНР сообщил о прибытии в регион 75 водовозов из Москвы

Донецкая народная республика (ДНР) получит от регионов-шефов более 60 автоцистерн «для преодоления водного кризиса», рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в республику уже прибыли 75 водовозов из Москвы.

Этот вопрос затронули на вчерашнем совещании в Донецке с участием главы Минстроя России Иреком Файзуллиным. Они обсудили ситуацию с нехваткой воды в республике. В частности, было решено оперативно выявлять участки с большой потерей воды и заниматься ликвидацией порывов на них. Общее количество аварийных бригад увеличили почти вдвое, до 50. Прибывшая техника будет работать в две смены, уточнил господин Пушилин.

В январе из-за обстрелов приостановил работу водовод Дон—Донбасс. Жителям республики начали подвозить воду, а в Донецке установили емкости объемом 5 куб. м. Денис Пушилин говорил, что обеспечить водой ДНР поможет только освобождение Славянска, который пока находится под контролем ВСУ, и восстановление канала Северский Донец—Донбасс поможет.