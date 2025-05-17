Пушилин: взятие Славянска обеспечит ДНР водой

Только освобождение Славянска и восстановление канала Северский Донец—Донбасс поможет обеспечить водой Донецкую народную республику (ДНР), заявил ее глава Денис Пушилин. По его словам, упомянутый канал — сложное гидротехническое сооружение, и с ним «предстоит приложить определенные усилия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Там шесть водоподъемных насосных станций, которые нужно обустроить и которые противник разрушил. Причем это было сделано практически сразу, когда противник организовал нам водную блокаду»,— пояснил господин Пушилин «РИА Новости» в рамках KazanForum.

Глава ДНР уточнил, что строительство водовода Дон—Донбасс помогло избежать гуманитарной катастрофы, но покрыть более 50% потребностей региона в воде он не способен. В качестве одного из вариантов рассматривают строительство его второй нити.

В марте президент Владимир Путин говорил, что под контролем России было 70% территории ДНР. Славянск расположен в Краматорском районе республики, является узлом автомобильных и железных дорог. По его территории, в частности, проходит автомагистраль Харьков — Ростов. Водовод Дон Северский Донец—Донбасс проложен через Ростовскую область и ДНР, его протяженность — 200 км.