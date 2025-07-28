Сочи Парк сэкономил более 2 млн рублей благодаря досортировке отходов

В тематическом парке развлечений подвели итоги экологической работы за первую половину 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

С момента основания Сочи Парк уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и последовательно реализует политику устойчивого развития. Существенный вклад в результаты вносит собственный цех по досортировке отходов, действующий с 2022 года.

Благодаря выстроенной системе сбора отходов на развлекательной и служебной территориях в переработку за шесть месяцев 2025 года было отправлено 21,112 тонны картона, 4,5 тонны пластика, 0,78 тонны полиэтиленовой пленки, 81 кг лома алюминиевых банок, 7,76 тонны металла. Отдельная партия — 10 м сосновых опилок — передана в конно-реабилитационный центр «Маргарита». Кроме того, 111 740 тонн древесных отходов были переработаны в органический грунт.

Сочи Парк также продолжает развивать экологическую инфраструктуру для гостей. Летом фандоматов — специальных интерактивных автоматов по приему тары — в парке стало больше, что позволило собрать 14 669 пластиковых бутылок и 1654 алюминиевые банки.

Реализация этих инициатив позволила сохранить 359 деревьев и сэкономить предприятию 2 171 100 рублей.

«Экологическая повестка — неотъемлемая часть стратегической модели Сочи Парка. Использование современных решений, внутреннего контроля и вовлечения гостей позволяет парку ежегодно снижать нагрузку на окружающую среду и формировать культуру ответственного потребления»,— отмечает генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

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