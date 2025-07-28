Канадский хоккеист Максим Комтуа продлил контракт с «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с канадским форвардом Максимом Комтуа. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Эпопея с продлением контракта Максима Комтуа подошла к концу — следующий сезон нападающий проведет в нашем клубе. Изначально мы понимали, что форвард ждет и рассматривает предложения из-за океана и ждали наступления июля, чтобы возобновить переговоры о подписании соглашения. Переговорный процесс шел в хорошем ключе, и мы нашли точки соприкосновения с нападающим и его агентом», — заявил генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Максиму Комтуа 26 лет. Он представляет «Динамо» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел в составе команды 77 матчей, в которых набрал 63 очка (28 голов+35 передач).

Таисия Орлова